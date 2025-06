Chants marins et danses folkloriques – Les Girandières Rochefort 17 juin 2025 07:00

Charente-Maritime

Chants marins et danses folkloriques Les Girandières 2 avenue Marcel Dassault Rochefort Charente-Maritime

Mardi 2025-06-17

2025-06-17

2025-06-17

Un avant-goût de la Fête de la Musique avec chants marins et danses folkloriques.

Les Girandières 2 avenue Marcel Dassault

Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Sea songs and folk dances

A foretaste of the Fête de la Musique, with sea shanties and folk dances.

German : Seemannslieder und Folkloretänze

Ein Vorgeschmack auf die Fête de la Musique mit Seemannsliedern und Folkloretänzen.

Italiano :

Un’anticipazione della Fête de la Musique con canti di mare e danze popolari.

Espanol :

Un anticipo de la Fiesta de la Música con canciones marineras y danzas folclóricas.

