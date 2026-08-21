Informations pratiques

La Chapelle-Saint-Aubert

Chants & Marins

11 Rue de la Mairie La Chapelle-Saint-Aubert Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03 12:30:00

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Repas & Animation musicale

Venez partager un moment convivial autour d’un repas animé en musique avec le groupe Les Gabiers du Pince Q. La soirée sera également rythmée par la participation de Jean-Claude Juhel, humoriste, chanteur et animateur. Un rendez-vous festif mêlant bonne humeur, chansons et divertissement à ne pas manquer ! .

11 Rue de la Mairie La Chapelle-Saint-Aubert 35140 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 21 82 13 11

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English :

L’événement Chants & Marins La Chapelle-Saint-Aubert a été mis à jour le 2026-08-21 par OT FOUGERES