Chants & Marins La Chapelle-Saint-Aubert
samedi 3 octobre 2026 · La Chapelle-Saint-Aubert
Informations pratiques
La Chapelle-Saint-Aubert
Chants & Marins
11 Rue de la Mairie La Chapelle-Saint-Aubert Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 12:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Repas & Animation musicale
Venez partager un moment convivial autour d’un repas animé en musique avec le groupe Les Gabiers du Pince Q. La soirée sera également rythmée par la participation de Jean-Claude Juhel, humoriste, chanteur et animateur. Un rendez-vous festif mêlant bonne humeur, chansons et divertissement à ne pas manquer ! .
11 Rue de la Mairie La Chapelle-Saint-Aubert 35140 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 21 82 13 11
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English :
L’événement Chants & Marins La Chapelle-Saint-Aubert a été mis à jour le 2026-08-21 par OT FOUGERES