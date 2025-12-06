CHANTS NADALETS Frontignan

CHANTS NADALETS

CHANTS NADALETS Frontignan samedi 6 décembre 2025.

CHANTS NADALETS

Frontignan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06

Date(s) :
2025-12-06

Chants occitans nadalets avec trio Nadal
Chants occitans nadalets avec trio Nadal   .

Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 6 20 42 10 22 

English :

Nadalets Occitan songs with Trio Nadal

L’événement CHANTS NADALETS Frontignan a été mis à jour le 2025-11-29 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE