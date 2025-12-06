CHANTS NADALETS Frontignan
CHANTS NADALETS Frontignan samedi 6 décembre 2025.
CHANTS NADALETS
Frontignan Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-06
fin : 2025-12-06
Date(s) :
2025-12-06
Chants occitans nadalets avec trio Nadal
Chants occitans nadalets avec trio Nadal .
Frontignan 34110 Hérault Occitanie +33 6 20 42 10 22
English :
Nadalets Occitan songs with Trio Nadal
L’événement CHANTS NADALETS Frontignan a été mis à jour le 2025-11-29 par OLD Hérault OT ARCHIPEL DE THAU SETE