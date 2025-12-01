Chants participatifs avec la Chorale Ste Cécile Guebwiller

Chants participatifs avec la Chorale Ste Cécile

14 Place du Marché Guebwiller Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-12-21 15:30:00

fin : 2025-12-21

Date(s) :

2025-12-21

La chorale Sainte Cécile invite petits et grands pour se plonger dans l’ambiance de Noël en chantant ensemble les chants traditionnels français et allemands. Chacun recevra un petit carnet avec les paroles pour lui permettre de participer activement, soutenu par la chorale et l’orgue. Entrée libre.

La chorale Sainte Cécile invite petits et grands pour se plonger dans l’ambiance de Noël en chantant ensemble les chants traditionnels français et allemands. Chacun recevra un petit carnet avec les paroles pour lui permettre de participer activement, soutenu par la chorale et l’orgue. Entrée libre plateau .

14 Place du Marché Guebwiller 68500 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 76 91 76

English :

The Sainte Cécile choir invites young and old alike to immerse themselves in the Christmas atmosphere by singing traditional French and German carols together. Everyone will receive a little booklet with the lyrics, enabling them to take an active part, supported by the choir and organ. Free admission.

German :

Der Chor Sainte Cécile lädt Groß und Klein ein, in die Weihnachtsstimmung einzutauchen und gemeinsam traditionelle französische und deutsche Lieder zu singen. Jeder erhält ein kleines Heft mit den Texten, damit er sich aktiv beteiligen kann, unterstützt vom Chor und der Orgel. Eintritt frei.

Italiano :

Il coro Sainte Cécile invita grandi e piccini a entrare nello spirito natalizio cantando insieme i canti tradizionali francesi e tedeschi. Tutti riceveranno un libretto con le parole per partecipare attivamente, con il supporto del coro e dell’organo. Ingresso libero.

Espanol :

El coro Sainte Cécile invita a grandes y pequeños a entrar en el espíritu navideño cantando juntos villancicos tradicionales franceses y alemanes. Todos recibirán un librito con la letra para ayudarles a participar activamente, apoyados por el coro y el órgano. Entrada gratuita.

L’événement Chants participatifs avec la Chorale Ste Cécile Guebwiller a été mis à jour le 2025-10-28 par Office de tourisme de la Région de Guebwiller