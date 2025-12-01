Chants participatifs de Noël Thann

Chants participatifs de Noël

14 rue du Temple Thann Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-12-14 16:00:00

Partagez le plaisir de chanter des chants traditionnels de Noël avec la chorale et l’aide de l’organiste. Les paroles sont diffusées sur écran, ce moment convivial est clôturé par une collation.

English :

Share the pleasure of singing traditional Christmas carols with the choir and the organist. The lyrics are broadcast on a screen, and the convivial moment ends with a snack.

German :

Teilen Sie das Vergnügen, traditionelle Weihnachtslieder mit dem Chor und der Hilfe des Organisten zu singen. Die Texte werden auf einem Bildschirm gezeigt. Dieser gesellige Moment wird mit einem Imbiss abgeschlossen.

Italiano :

Condividete il piacere di cantare i tradizionali canti natalizi con il coro e l’aiuto dell’organista. Le parole vengono proiettate su uno schermo e questo momento conviviale si conclude con una merenda.

Espanol :

Comparta el placer de cantar villancicos tradicionales con el coro y la ayuda del organista. La letra se muestra en una pantalla y este momento de convivencia termina con un aperitivo.

