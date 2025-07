Chants polyphoniques béarnais Pau

Chants polyphoniques béarnais Pau mercredi 30 juillet 2025.

Chants polyphoniques béarnais

21B Rue Serviez Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-30

fin : 2025-07-30

Date(s) :

2025-07-30

Venez partager une belle soirée d’été avec les Groupes Béarnais EN DABAN, LOS HARDIDETS et MIGALOT.

L’Echo des Chants polyphoniques Béarnais , anciens et contemporains, de nos montagnes et pays, va raisonner avec ces trois groupes Béarnais. .

21B Rue Serviez Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 13 23 77

English : Chants polyphoniques béarnais

German : Chants polyphoniques béarnais

Italiano :

Espanol : Chants polyphoniques béarnais

L’événement Chants polyphoniques béarnais Pau a été mis à jour le 2025-07-17 par OT Pau