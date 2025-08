Chants sacrés anciens Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart

Chants sacrés anciens Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart samedi 9 août 2025.

Chants sacrés anciens

Eglise de Mortemart Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart Dordogne

Gratuit

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Laissez vous porter par la douce voix de Martine HEINRICH. Découvrez les chants sacrés anciens de différentes traditions.

Eglise de Mortemart Saint-Félix-de-Reillac-et-Mortemart 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 80 09 14

English : Chants sacrés anciens

Let yourself be carried away by Martine HEINRICH’s gentle voice. Discover ancient sacred songs from different traditions.

German : Chants sacrés anciens

Lassen Sie sich von der sanften Stimme von Martine HEINRICH tragen. Entdecken Sie alte geistliche Gesänge aus verschiedenen Traditionen.

Italiano :

Lasciatevi trasportare dalla dolce voce di Martine HEINRICH. Scoprite antichi canti sacri di diverse tradizioni.

Espanol : Chants sacrés anciens

Déjese llevar por la suave voz de Martine HEINRICH. Descubra antiguos cantos sagrados de diferentes tradiciones.

