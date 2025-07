Chants sacrés et chants d’Afrique au coeur de l’humanité, Albert Schweitzer Gunsbach

3 Rue de l’Église Gunsbach Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-08-24 16:00:00

2025-08-24

Hommage musical et poétique à Albert Schweitzer, dimanche 24 août à 17h à l’église de Gunsbach. Chants sacrés, poésie, accordéon et musiques africaines célébreront ses valeurs de paix, de fraternité et de respect de la vie, à l’occasion de ses 150 ans.

CHANTS SACRÉS ET CHANTS D’AFRIQUE

AU COEUR DE L’HUMANITÉ, ALBERT SCHWEITZER

Hommage en musique, textes et poésie

Dimanche 24 août à 17 heures, à l’église de Gunsbach, un quatuor

d’artistes fêtera le 150ème anniversaire de la naissance d’Albert

Schweitzer, prix Nobel de la Paix.

Ses pensées profondes et novatrices, telle son éthique du « respect de

la vie », son combat pour la paix, la fraternité et sa spiritualité

prendront voix avec Joachim Trogolo puis seront illustrées par des

poésies du recueil « Les Souffles d’Euphorion ».

Les chants sacrés interprétés par la soprano Aminta Marie Dupuis

(Vivaldi, Händel, Mozart…) et les solos de Bach et Marie Jaëll de Jean

Martin Meyer à l’accordéon, feront écho au grand musicien et homme de

Dieu, tandis que les chants d’Afrique du camerounais Landry Biaba

résonneront avec l’engagement d’Albert Schweitzer à Lambaréné, au Gabon,

pour vivre l’amour du prochain en actes.

Sali Keita, Lokua Kanza, Miriam Makeba, Ismael Lo, Cesaria Evoria et

les compositions personnelles de Landry nous feront danser et rêver d’un

monde plus fraternel. .

3 Rue de l’Église Gunsbach 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 77 09 43 recital@posteo.net

English :

Musical and poetic tribute to Albert Schweitzer, Sunday August 24 at 5pm in the Gunsbach church. Sacred songs, poetry, accordion and African music will celebrate his values of peace, fraternity and respect for life, on the occasion of his 150th birthday.

German :

Musikalische und poetische Hommage an Albert Schweitzer am Sonntag, den 24. August um 17 Uhr in der Kirche von Gunsbach. Geistliche Gesänge, Poesie, Akkordeon und afrikanische Musik feiern seine Werte des Friedens, der Brüderlichkeit und des Respekts vor dem Leben anlässlich seines 150.

Italiano :

Un omaggio musicale e poetico ad Albert Schweitzer, domenica 24 agosto alle 17.00 nella chiesa di Gunsbach. Canti sacri, poesie, fisarmonica e musica africana celebreranno i suoi valori di pace, fratellanza e rispetto per la vita, in occasione del suo 150° compleanno.

Espanol :

Homenaje musical y poético a Albert Schweitzer, el domingo 24 de agosto a las 17.00 horas en la iglesia de Gunsbach. Cantos sagrados, poesía, acordeón y música africana celebrarán sus valores de paz, fraternidad y respeto a la vida, con motivo de su 150 aniversario.

