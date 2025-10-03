Chants traditionnels basques Saint-Ulphace
Chants traditionnels basques Saint-Ulphace vendredi 3 octobre 2025.
Chants traditionnels basques
Lieu-dit Roussigny Saint-Ulphace Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-03 20:30:00
fin : 2025-10-03 21:30:00
Date(s) :
2025-10-03
Un voyage puissant et envoûtant au cœur de la culture basque.
Le concert du groupe Kalakan vous est proposé dans le cadre des Automnales du Centre Musical International de Roussigny .
Lieu-dit Roussigny Saint-Ulphace 72320 Sarthe Pays de la Loire +33 6 59 29 34 27 cmi@roussigny.fr
