Chants traditionnels orientaux Stage de chant avec le trio Bab Assalam Salle Polyvalente Étalondes

Chants traditionnels orientaux Stage de chant avec le trio Bab Assalam

Salle Polyvalente Rue du Village Étalondes Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 14:00:00

fin : 2026-04-11 17:00:00

Date(s) :

2026-04-09 2026-04-11

Le Théâtre du Château organise un stage de chant d’une durée de 6h avec les musiciens et chanteurs Khaled et Mohanad Aljaramani. Débutant.e.s bienvenu.e.s ce stage est ouvert à tous.tes sans restriction. Il n’est en effet pas nécessaire de savoir lire la musique.

Au programme approche de la musique soufie, approche de l’improvisation vocale sur les maqams (gammes) et rythmes orientaux, apprentissage de chants traditionnels orientaux, que vous chanterez avec les artistes le soir des concerts.

Tarif 5 € les 6h. Gratuit pour les détenteurs d’un billet pour le concert Maram (Désir Soufi), programmé le vendredi 10 avril 2026 à 20h à l’église d’Étalondes et le dimanche 12 avril 2026 à 16h à l’église de Touffreville-sur-Eu. .

Salle Polyvalente Rue du Village Étalondes 76260 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 50 20 97 contact@theatreduchateau.fr

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English : Chants traditionnels orientaux Stage de chant avec le trio Bab Assalam

L’événement Chants traditionnels orientaux Stage de chant avec le trio Bab Assalam Étalondes a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers