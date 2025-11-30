Chants traditionnels & sacrés Arméniens Couvent Dominicain de l’Annonciation Paris

Chants traditionnels & sacrés Arméniens

Chœur mixte, Piano & Ténor lyrique

‘La foi et l’âme d’un peuple’ par le Chœur Arménien KOGHTAN

Créé en 1992 et dirigé par Haig SARKISSIAN au sein de l’ Union Générale Arménienne de Bienfaisance à Paris. Depuis plus de 20 ans, KOGHTAN se consacre à la diffusion des chants arméniens auprès d’un large public. Le Chœur a donné de nombreux concerts en France et étranger.

Ardavast SARGSYAN, Ténor : est diplômé de l’Ecole Normale de Musique de Paris. Membre de l’atelier lyrique de l’Opéra Bastille et se produit à Paris et étranger avec l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, l’Orchestre National du Capitole de Toulouse …

Pianiste Liana Assatrian : diplômée des conservatoires nationaux supérieurs de Bakou et d’Erevan avec excellence comme soliste, accompagnatrice et professeur de piano, LIANA participe régulièrement à des concerts de musique de chambre.

Chœur mixte, Piano & Ténor lyrique – ‘La foi et l’âme d’un peuple’

Le dimanche 30 novembre 2025

de 16h00 à 17h00

payant

Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits

Un Don Respectueux de 8€ par personne vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)

Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-30T17:00:00+01:00

fin : 2025-11-30T18:00:00+01:00

Date(s) : 2025-11-30T16:00:00+02:00_2025-11-30T17:00:00+02:00

Couvent Dominicain de l’Annonciation 222 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris