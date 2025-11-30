Chants traditionnels & sacrés Arméniens Couvent Dominicain de l’Annonciation Paris
Chants traditionnels & sacrés Arméniens Couvent Dominicain de l’Annonciation Paris dimanche 30 novembre 2025.
Chants traditionnels & sacrés Arméniens
Chœur mixte, Piano & Ténor lyrique
‘La foi et l’âme d’un peuple’ par le Chœur Arménien KOGHTAN
Créé en 1992 et dirigé par Haig SARKISSIAN au sein de l’ Union Générale Arménienne de Bienfaisance à Paris. Depuis plus de 20 ans, KOGHTAN se consacre à la diffusion des chants arméniens auprès d’un large public. Le Chœur a donné de nombreux concerts en France et étranger.
Ardavast SARGSYAN, Ténor : est diplômé de l’Ecole Normale de Musique de Paris. Membre de l’atelier lyrique de l’Opéra Bastille et se produit à Paris et étranger avec l’Orchestre Philharmonique Royal de Liège, l’Orchestre National du Capitole de Toulouse …
Pianiste Liana Assatrian : diplômée des conservatoires nationaux supérieurs de Bakou et d’Erevan avec excellence comme soliste, accompagnatrice et professeur de piano, LIANA participe régulièrement à des concerts de musique de chambre.
Chœur mixte, Piano & Ténor lyrique – ‘La foi et l’âme d’un peuple’
Le dimanche 30 novembre 2025
de 16h00 à 17h00
payant
Les Concerts Ne Sont Pas Gratuits
Un Don Respectueux de 8€ par personne vous sera demandé sur place en espèce (pas de Carte Bancaire)
Par Respect du Travail de Qualité des Musiciens !!!
Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-30T17:00:00+01:00
fin : 2025-11-30T18:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-30T16:00:00+02:00_2025-11-30T17:00:00+02:00
Couvent Dominicain de l’Annonciation 222 rue du Fbg St Honoré 75008 Paris