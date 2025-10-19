Chaource en Fête ! Chaource
Du 19 au 26 octobre CHAOURCE Chaource en Fête !
Cette manifestation met à l’honneur le Chaource à la carte dans de nombreux restaurants de l’Aube. Liste des restaurants en Othe-Armance
– LE PUISOTIN, 1 Bis rue de l’Église 10130 Eaux-Puiseaux
– LES FOURNEAUX D’YSABEL, 5 rue de la voie de puiseaux 10230 Eaux-Puiseaux
– LE COCHON QUI S’ÉVEILLE, Chêne Merlin Chemin de Villiers 10130 Ervy-le-Châtel
– LA TABLE D’OTHE, Route départementale 660 10160 Paisy-Cosdon
– CHEZ LE VINC, 2 route de Palis 10190 Aix-Villemaur-Palis
– LA FERME de LA RENAISSANCE, 51 rue Caroujat Borgniat 10190 Estissac
– LA CAMPAGN’OTHE, 4 routes de Troyes 10190 Vauchassis
– LOGIS AUX MAISONS, 11 rue des Anciens Combattants d’AFN 10210 Maisons les Chaource
– AUBERGE DE MOUSSEY, 5 route de Villebertin 10800 MOUSSEY
Informations https://fromage-chaource.fr/ contact@fromage-chaource.fr .
Chaource 10210 Aube Grand Est contact@fromage-chaource.fr
