Chaource en Fête ! Chaource

Chaource en Fête ! Chaource dimanche 19 octobre 2025.

Chaource en Fête !

Chaource Aube

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19

fin : 2025-10-26

Date(s) :

2025-10-19

Du 19 au 26 octobre CHAOURCE Chaource en Fête !

Cette manifestation met à l’honneur le Chaource à la carte dans de nombreux restaurants de l’Aube. Liste des restaurants en Othe-Armance

– LE PUISOTIN, 1 Bis rue de l’Église 10130 Eaux-Puiseaux

– LES FOURNEAUX D’YSABEL, 5 rue de la voie de puiseaux 10230 Eaux-Puiseaux

– LE COCHON QUI S’ÉVEILLE, Chêne Merlin Chemin de Villiers 10130 Ervy-le-Châtel

– LA TABLE D’OTHE, Route départementale 660 10160 Paisy-Cosdon

– CHEZ LE VINC, 2 route de Palis 10190 Aix-Villemaur-Palis

– LA FERME de LA RENAISSANCE, 51 rue Caroujat Borgniat 10190 Estissac

– LA CAMPAGN’OTHE, 4 routes de Troyes 10190 Vauchassis

– LOGIS AUX MAISONS, 11 rue des Anciens Combattants d’AFN 10210 Maisons les Chaource

– AUBERGE DE MOUSSEY, 5 route de Villebertin 10800 MOUSSEY

Informations https://fromage-chaource.fr/ contact@fromage-chaource.fr .

Chaource 10210 Aube Grand Est contact@fromage-chaource.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Chaource en Fête ! Chaource a été mis à jour le 2025-09-09 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance