Chapeau volant Parapente Jok’Air Parapente Banon

Chapeau volant Parapente

Jok’Air Parapente 30 place de la republique Banon Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-14

fin : 2026-02-25

Date(s) :

2026-01-14

Tous les mercredis. Toutes les prestations de JokAirParapente sont à tarif LIBRE et CONSCIENT.

.

Jok’Air Parapente 30 place de la republique Banon 04150 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 40 23 42 jok.air@live.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Chapeau volant

Every Wednesday. All JokAirParapente services are FREE and CONSCIOUS.

L’événement Chapeau volant Parapente Banon a été mis à jour le 2026-01-07 par Office de Tourisme Intercommunal Haute Provence Pays de Banon