Chapel Hill Fest #2 Le DIX (Maison de quartier) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2025-12-13 19:00 –

Gratuit : non Prix libre et conscient https://www.helloasso.com/associations/chapel-hill/evenements/soiree-chapel-hill-2 Adulte

Chapel Hill rock La Butte ! Avec 3 groupes indé d’exception (+peut-être des guests surprise ?!) : Wolfwine (Indie Rock Folk, Nantes) + Peter Triangle (Indie Pop Punk, Brest) + A Shape (Indie Noise Rock, Paris)

Le DIX (Maison de quartier) Nantes 44100

