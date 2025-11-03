Chapelets aux flambeaux Au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes Lourdes

Chapelets aux flambeaux

Au Sanctuaire Notre-Dame de Lourdes 1 Avenue Monseigneur Theas Lourdes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-05 20:30:00

fin : 2026-02-06

2026-01-05

En hiver, les traditionnelles processions aux flambeaux estivales laissent la place à des chapelets aux flambeaux face à la Grotte.

Du 5 janvier au 6 février 2026, rendez-vous tous les vendredis, samedis et dimanches soirs à 20h30 face à la Grotte Massabielle dans le Sanctuaire de Lourdes pour les chapelets aux flambeaux. Il s’agit d’un véritable moment de recueillement et de communion entre les pèlerins.

Accès libre.

Ouverts à tous et en direct sur Lourdes TV via les liens ci-dessous.

English :

In winter, the traditional summer torchlight processions give way to torchlight rosaries in front of the Grotto.

From January 5 to February 6, 2026, torch-lit rosaries will be held every Friday, Saturday and Sunday evening at 8:30 pm opposite the Massabielle Grotto in the Lourdes Sanctuary. This is a true moment of recollection and communion between pilgrims.

Free access.

Open to all, live on Lourdes TV via the links below.

German :

Im Winter machen die traditionellen sommerlichen Fackelprozessionen Platz für Rosenkränze mit Fackeln vor der Grotte.

Vom 5. Januar bis zum 6. Februar 2026 treffen Sie sich jeden Freitag-, Samstag- und Sonntagabend um 20:30 Uhr gegenüber der Massabielle-Grotte im Heiligtum von Lourdes zu den Rosenkranzandachten mit Fackeln. Es handelt sich dabei um einen echten Moment der Besinnung und der Gemeinschaft unter den Pilgern.

Der Zugang ist frei.

Offen für alle und live auf Lourdes TV über die unten stehenden Links.

Italiano :

In inverno, le tradizionali fiaccolate estive lasciano il posto a rosari di fiaccole davanti alla Grotta.

Dal 5 gennaio al 6 febbraio 2026, ogni venerdì, sabato e domenica sera alle 20.30 si terranno rosari con fiaccole davanti alla Grotta di Massabielle, nel Santuario di Lourdes. Si tratta di un vero e proprio momento di meditazione e comunione tra i pellegrini.

Accesso libero.

Aperto a tutti e in diretta su Lourdes TV tramite i link sottostanti.

Espanol :

En invierno, las tradicionales procesiones estivales de antorchas dan paso a rosarios de antorchas ante la Gruta.

Del 5 de enero al 6 de febrero de 2026, se celebrarán rosarios de antorchas todos los viernes, sábados y domingos a las 20:30 h delante de la Gruta de Massabielle, en el Santuario de Lourdes. Se trata de un verdadero momento de meditación y comunión entre los peregrinos.

Acceso gratuito.

Abierto a todos y en directo por Lourdes TV a través de los enlaces siguientes.

