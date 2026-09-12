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CHAPELLE AUX GRENOUILLES, Chapelle aux grenouilles, Morannes sur Sarthe-Daumeray

dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle aux grenouilles · Morannes sur Sarthe-Daumeray

CHAPELLE AUX GRENOUILLES, Chapelle aux grenouilles, Morannes sur Sarthe-Daumeray

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle aux grenouilles
Adresse
chemiré sur sarthe
Ville
49640 Morannes sur Sarthe-Daumeray
Département
Maine-et-Loire
Tarif
Visite Libre des extérieurs

CHAPELLE AUX GRENOUILLES Dimanche 20 septembre, 10h00 Chapelle aux grenouilles Maine-et-Loire

Visite Libre des extérieurs

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Modeste Chapelle au centre d’une boucle gracieuse de la rivière, demeure restante d’un culte important dédié à Saint SERENE qui naquit à Spolète autour des années 630-640.

Chapelle aux grenouilles chemiré sur sarthe Morannes sur Sarthe-Daumeray 49640 Maine-et-Loire Pays de la Loire
Venez voir cette originale Chapelle aux Grenouilles

Laura Bellanger

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