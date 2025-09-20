Chapelle de Boussieu Rue de Boussieu Nivolas-Vermelle

Chapelle de Boussieu Rue de Boussieu Nivolas-Vermelle samedi 20 septembre 2025.

Chapelle de Boussieu

Rue de Boussieu Chapelle de Boussieu Nivolas-Vermelle Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-21

Date(s) :

2025-09-20

Exposition photos et textes « Mémoire- Souvenirs ».

Photos de Yann Vion et textes de l’atelier d’écriture de la bibliothèque de Nivolas-Vermelle.

.

Rue de Boussieu Chapelle de Boussieu Nivolas-Vermelle 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 92 19 35 mairie@nivolas-vermelle.fr

English :

Photo and text exhibition « Mémoire- Souvenirs ».

Photos by Yann Vion and texts by the Nivolas-Vermelle library writing workshop.

German :

Ausstellung von Fotos und Texten « Mémoire- Souvenirs ».

Fotos von Yann Vion und Texte des Schreibworkshops der Bibliothek von Nivolas-Vermelle.

Italiano :

Mostra fotografica e testuale « Mémoire- Souvenirs ».

Foto di Yann Vion e testi del laboratorio di scrittura della biblioteca di Nivolas-Vermelle.

Espanol :

Exposición de fotos y textos « Mémoire- Souvenirs ».

Fotos de Yann Vion y textos del taller de escritura de la biblioteca Nivolas-Vermelle.

L’événement Chapelle de Boussieu Nivolas-Vermelle a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme CAPI Porte de l’Isère