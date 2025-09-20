Chapelle de Boussieu Rue de Boussieu Nivolas-Vermelle
Rue de Boussieu Chapelle de Boussieu Nivolas-Vermelle Isère
Exposition photos et textes « Mémoire- Souvenirs ».
Photos de Yann Vion et textes de l’atelier d’écriture de la bibliothèque de Nivolas-Vermelle.
Rue de Boussieu Chapelle de Boussieu Nivolas-Vermelle 38300 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 92 19 35 mairie@nivolas-vermelle.fr
English :
Photo and text exhibition « Mémoire- Souvenirs ».
Photos by Yann Vion and texts by the Nivolas-Vermelle library writing workshop.
German :
Ausstellung von Fotos und Texten « Mémoire- Souvenirs ».
Fotos von Yann Vion und Texte des Schreibworkshops der Bibliothek von Nivolas-Vermelle.
Italiano :
Mostra fotografica e testuale « Mémoire- Souvenirs ».
Foto di Yann Vion e testi del laboratorio di scrittura della biblioteca di Nivolas-Vermelle.
Espanol :
Exposición de fotos y textos « Mémoire- Souvenirs ».
Fotos de Yann Vion y textos del taller de escritura de la biblioteca Nivolas-Vermelle.
