Chapelle de la Galotière, Chapelle de la Galotière, Lusanger

Informations pratiques

Chapelle de la Galotière 19 et 20 septembre Chapelle de la Galotière Loire-Atlantique

Entrée libre, contact : 02 40 07 83 08

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette chapelle dédiée à Saint-Côme et Saint-Damien comporte un vitrail avec les armes du Pape Pie IX et la pierre tombale d’un zouave pontifical.

Chapelle de la Galotière La Galotière 44590 Lusanger Lusanger 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 07 83 08

Cette chapelle dédiée à Saint-Côme et Saint-Damien comporte un vitrail avec les armes du Pape Pie IX et la pierre tombale d’un zouave pontifical.

chapelle de la Galotière