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Chapelle de la Galotière, Chapelle de la Galotière, Lusanger

samedi 19 septembre 2026 · Chapelle de la Galotière · Lusanger

Chapelle de la Galotière, Chapelle de la Galotière, Lusanger

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle de la Galotière
Adresse
La Galotière 44590 Lusanger
Ville
44590 Lusanger
Département
Loire-Atlantique
Tarif
Entrée libre, contact : 02 40 07 83 08

Chapelle de la Galotière 19 et 20 septembre Chapelle de la Galotière Loire-Atlantique

Entrée libre, contact : 02 40 07 83 08

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Cette chapelle dédiée à Saint-Côme et Saint-Damien comporte un vitrail avec les armes du Pape Pie IX et la pierre tombale d’un zouave pontifical.

Chapelle de la Galotière La Galotière 44590 Lusanger Lusanger 44590 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 07 83 08
Cette chapelle dédiée à Saint-Côme et Saint-Damien comporte un vitrail avec les armes du Pape Pie IX et la pierre tombale d’un zouave pontifical.

chapelle de la Galotière