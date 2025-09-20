Chapelle de la Garoupe Chapelle Notre Dme de la Garoupe Antibes

Chapelle de la Garoupe Chapelle Notre Dme de la Garoupe Antibes samedi 20 septembre 2025.

Chapelle de la Garoupe 20 et 21 septembre Chapelle Notre Dme de la Garoupe Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Après la dernière restauration de 2015, la Chapelle de la Garoupe a reçu les Rubans du Patrimoine en 2017 pour sa restauration. Le sanctuaire de la Garoupe (où se situent les Chapelles du Calvaire et de la Garoupe) est aussi un lieu très populaire qui offre un panorama exceptionnel sur la ville.

La tradition locale veut que, dans l’Antiquité, ce lieu ait été dédié à Séléné, déesse de la Lune. Selon la légende, au début du IVe siècle après J.C., Sainte Hélène, mère de l’Empereur Constantin qui fit du christianisme la religion officielle de l’Empire Romain, se serait arrêtée à Antipolis et aurait souhaité y voir édifier une chapelle sur le Plateau de la Garoupe.

Chapelle Notre Dme de la Garoupe 635, route du Phare, Cap d’Antibes Antibes 06160 Cap d’Antibes Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur

Chapelle Notre Dame de la Garoupe Journées Européennes du Patrimoine Antibes

©J.Plantadis