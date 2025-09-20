Chapelle de la Madeleine Chapelle de la Madeleine Pélussin

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Pour les Journées européennes du patrimoine, les Amis de la chapelle de la Madeleine vous ouvrent les portes de ce site religieux, rénovée par les membres de l’association.

Chapelle de la Madeleine Chaux de la Madeleine, 42410 Pélussin, Loire, Auvergne-Rhône-Alpes

Fondée au XVIIᵉ siècle par Catherine de Morge, châtelaine de Virieu, cette chapelle réhabilitée par les Amis de la chapelle, a abrité une communauté d’ermites inspirée des solitaires d’Égypte.

Lieu de prière et de bienfaisance, elle devient un centre spirituel jusqu’au XVIIIᵉ siècle. Elle abrite aujourd’hui une copie du célèbre tableau de sainte Marie-Madeleine volé en 2001. Sur le route de l’Oeillon, accès piéton par piste forestière vers Pilat’Venture

