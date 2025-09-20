Chapelle de la Madelène Chapelle de la Madelène Bédoin

Adulte et Adolescent dès 15 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Découverte d’une chapelle romane privée

Avec Mélanie Bienfait, médiatrice du patrimoine de la CoVe

Découvrez ou redécouvrez la Madelène, une chapelle romane typique du premier art roman, ancien prieuré Bénédictin et aujourd’hui située sur une propriété privée. Un commentaire continu vous dévoilera son architecture et son histoire singulière.

Chapelle de la Madelène Route de Malaucène 84410 bédoin Bédoin 84410 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

Service Culture et Patrimoine de la CoVe