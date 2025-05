SOLENE KERLO / SALAR – Chapelle de l’hôpital Tenon Paris, 7 juin 2025, Paris.

Installation

SALAR rend hommage aux totems et figures sacrées des premières civilisations. L’artiste crée cet ostensoir primitif en bronze au centre duquel est surmonté un disque de sel issu du désert d’Atacama, un des Océans primitifs de notre Terre. L’œuvre, empreinte de mysticisme et de spiritualité, trônera, auréolée d’une nappe sonore, au centre de la nef de la chapelle de l’hôpital Tenon. La sculpture devient totem protecteur.

Solène Kerlo est une artiste pluridisciplinaire qui fonde sa pratique sur les mythes et civilisations anciennes. Empreinte d’archéologie et d’anthropologie, l’esthétique de l’artiste rappelle les origines de l’Art. Solène Kerlo travaille à Paris et à Bordeaux.

En partenariat avec Théo Bellanger.

Avec le soutient de Théo Bellanger.

Le samedi 07 juin 2025

de 19h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T22:00:00+02:00

2025-06-07T20:00:00+02:00_2025-06-07T01:00:00+02:00

fin : 2025-06-07T03:00:00+02:00

Chapelle de l’hôpital Tenon 4 rue de la chine 75020 Paris

https://www.solenekerlo.com/

Installation sculpturale et végétale, empreinte de mysticisme et de spiritualité.