Chapelle de l’Observance – Comme un poisson dans l’eau Chapelle de l’Observance Draguignan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

La Chapelle de l’Observance accueille dans les salles de son cloître une nouvelle exposition temporaire du 20 juin au 27 septembre : Comme un poisson dans l’eau.

Cette exposition est la signature heureuse et colorée de l’amitié qui unit les artistes :

Brigitte Vassas, spécialisée en céramique ;

Bénédicte Brignol et Bernard Vidal, peintres.

Ils ont exposé pour la première fois ensemble il y a 30 ans et ont renouvelé cette heureuse expérience à plusieurs reprises.

L’exposition Comme un poisson dans l’eau leur est apparue comme une évidence, définissant leur liberté d’interprétation, où la couleur demeure le fil conducteur.

Chapelle de l’Observance 86 Montée du Rigoulier, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Ville de Draguignan