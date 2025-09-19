Chapelle de l’Observance – Panorama Chapelle de l’Observance Draguignan

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

JonOne graffe pour la Libération de Provence. Dans le cadre de sa prochaine exposition, la Chapelle de l’Observance accueille les graffitis de JonOne du 6 juin au 27 septembre. À travers cette exposition dans ce lieu emblématique, l’artiste souhaite témoigner de l’amour qu’il porte à notre pays. Les œuvres de JonOne, star mondiale de l’art urbain, seront exposées grâce à la galerie Studer, pour la première fois à la Chapelle de l’Observance. Elles s’inspireront des célébrations du 80e anniversaire du débarquement de Provence.

John Andrew Perello alias JonOne a commencé les graffitis à la fin des années 70 en écrivant son nom sur les murs et les rames de métro de la ville de New York. D’origine dominicaine, il arrive à Paris en 1987 et il est maintenant présenté comme le plus français des artistes américains. Il est décoré de la Légion d’honneur.

Chapelle de l’Observance

Chapelle de l’Observance 86 Montée du Rigoulier, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

