Chapelle de l’Observance – Visites guidées Chapelle de l’Observance Draguignan samedi 20 septembre 2025.

11h30 Visite guidée de l’exposition “Panorama”

Découvrez par le biais d’une visite commentée l’exposition “Panorama” du peintre et graffeur JonOne. Créées tout spécialement pour la chapelle de l’Observance, les oeuvres établissent un dialogue avec l’architecture gothique du bâtiment, créant une communion entre le street-art et un monument historique.

Durée : 30 min. – Places limitées – Inscription sur billetterieculture.dracenie.com

Chapelle de l’Observance 86 Montée du Rigoulier, 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

