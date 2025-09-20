Chapelle de Lorette Journées Européennes du Patrimoine Rue Duguesclin Sèvremont

Chapelle de Lorette Journées Européennes du Patrimoine Rue Duguesclin Sèvremont samedi 20 septembre 2025.

Chapelle de Lorette Journées Européennes du Patrimoine

Rue Duguesclin La Flocellière Sèvremont Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

L’association La Boulite propose des visites guidées de la Chapelle Notre Dame de Lorette dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

La Chapelle fut édifiée de 1640 à 1668. A l’origine, il s’agissait de l’église du Couvent des Carmes, mais pendant les Guerres de Vendée le couvent fut détruit puis abandonné. La chapelle actuelle ne représente qu’une partie de l’édifice. Au XIXème, le curé de la Flocellière décide la remise en état de la chapelle et y fait construire la réplique de la Santa Casa de Lorette en Italie, haut lieu de pèlerinage.

Visite libre tout le week-end visite commentée le dimanche après-midi. .

Rue Duguesclin La Flocellière Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 74 89 53 06 contact@laboulite.fr

English :

The association La Boulite is offering guided tours of the Chapelle Notre Dame de Lorette as part of the European Heritage Days.

German :

Der Verein La Boulite bietet im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes Führungen durch die Kapelle Notre Dame de Lorette an.

Italiano :

L’associazione La Boulite offre visite guidate alla Chapelle Notre Dame de Lorette nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio.

Espanol :

La asociación La Boulite ofrece visitas guiadas a la Chapelle Notre Dame de Lorette en el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio.

L’événement Chapelle de Lorette Journées Européennes du Patrimoine Sèvremont a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges