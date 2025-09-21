Chapelle de Lothéa, un sanctuaire en lisière de forêt Chapelle de Lothéa Quimperlé

Chapelle de Lothéa, un sanctuaire en lisière de forêt Dimanche 21 septembre, 14h00 Chapelle de Lothéa Finistère

Entrée libre

La fondation de la chapelle, dédiée au mystérieux saint Théa, remonte à près de dix siècle. Abandonnée en 1947, elle s’effondrera dix ans plus tard. Sa reconstruction, débutée en 1985, a permis de lui redonner en partie son aspect originel. Les JEPM sont l’occasion de découvrir le garde-corps terminé. Proposée par les Amis de la Chapelle de Lothéa.

Chapelle de Lothéa Village de Lothéa, 29300, Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne 02 98 96 04 32 http://www.quimperle.fr En ruine en 1985, la chapelle de Lothéa fait depuis cette date l’objet d’une rénovation méticuleuse par les bénévoles du comité de sauvegarde de Lothéa, ce qui a permis de lui redonner en partie son aspect originel.

La fondation de la chapelle dédiée à saint Théa remonte à près de dix siècle. En ruine au milieu du 20e siècle, elle est reconstruite à partir de 1985 par les Amis de la Chapelle de Lothéa. chapelle religieux

