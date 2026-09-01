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AGENDA · Sèvremont

Chapelle de Maison-Pré – Journées Européennes du Patrimoine Sèvremont

samedi 19 septembre 2026 · Sèvremont

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Ville
85700 Sèvremont
Département
Vendée
Tarif

Sèvremont

Chapelle de Maison-Pré – Journées Européennes du Patrimoine

Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20

Visites de la Chapelle de Maison-Pré dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Visites libres de la Chapelle de Maison-Pré.   .

Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 22 19 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Visits to the Maison-Pré chapel as part of the European Heritage Days.

L’événement Chapelle de Maison-Pré – Journées Européennes du Patrimoine Sèvremont a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges

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