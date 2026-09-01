Informations pratiques

Sèvremont

Chapelle de Maison-Pré – Journées Européennes du Patrimoine

Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19 2026-09-20

Visites de la Chapelle de Maison-Pré dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Visites libres de la Chapelle de Maison-Pré. .

Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 22 19

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English :

Visits to the Maison-Pré chapel as part of the European Heritage Days.

L’événement Chapelle de Maison-Pré – Journées Européennes du Patrimoine Sèvremont a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges