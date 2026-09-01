Chapelle de Maison-Pré – Journées Européennes du Patrimoine Sèvremont
samedi 19 septembre 2026 · Sèvremont
Informations pratiques
Sèvremont
Chapelle de Maison-Pré – Journées Européennes du Patrimoine
Sèvremont Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19 2026-09-20
Visites de la Chapelle de Maison-Pré dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.
Visites libres de la Chapelle de Maison-Pré. .
Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 22 19
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English :
Visits to the Maison-Pré chapel as part of the European Heritage Days.
L’événement Chapelle de Maison-Pré – Journées Européennes du Patrimoine Sèvremont a été mis à jour le 2026-09-03 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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