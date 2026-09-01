Informations pratiques

Quilly

Chapelle de Planté

1 la Chapelle de Planté Quilly Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 10:00:00

fin : 2026-09-20 18:00:00

Date(s) :

2026-09-20

A l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, la chapelle de Planté ouvre ses portes. Voici le programme proposé par Les Amis de la Chapelle de Planté !

– Présentation de l’histoire de la chapelle par les bénévoles. Focus sur la restauration de la peinture murale en trompe-l’oeil représentant le bourg de Quilly, avec sa réintégration picturale réalisée à l’huile sur enduit de chaux.

– Exposition-photo de la Ronde du Patrimoine

– Concours-photo de la Ronde du Patrimoine

ℹ️ Le site de Planté est un véritable écrin de nature et de patrimoine. Accessible toute l’année, le site de Planté vous séduira par sa chapelle attestée dès 1468, son lavoir, ses sources et sa flore remarquable. .

1 la Chapelle de Planté Quilly 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 73 31 46 14 couedel.christophe@wanadoo.fr

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L’événement Chapelle de Planté Quilly a été mis à jour le 2026-08-27 par Office de Tourisme Estuaire et Sillon