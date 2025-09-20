Chapelle des Hommeaux chapelle des Hommeaux Mouzeil
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00
Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Rénovation de la toiture, des vitraux, des pierres de tuffe, aménagement de l’intérieur.
chapelle des Hommeaux 1 les hommeaux 44850 mouzeil Mouzeil 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire
Journées européennes du patrimoine 2025
Philippe Grailard