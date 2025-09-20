Chapelle des Landelles Chapelle des Landelles Erbray

Chapelle des Landelles Chapelle des Landelles Erbray samedi 20 septembre 2025.

Chapelle des Landelles 20 et 21 septembre Chapelle des Landelles Loire-Atlantique

Entrée libre, contact au 02 40 55 01 11

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Construite dans un village de potiers, cette chapelle abrite des pierres armoriées des Condé. L’autel date du XVIIIe siècle et la cloche de 1701.

Chapelle des Landelles Les Landelles, erbray Erbray 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Chapelle ancienne rebâtie en 1896

chapelle des landelles