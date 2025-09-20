Chapelle des Missions : entre foi, art et voyage Chapelle des missions africaines Haguenau

Chapelle des Missions : entre foi, art et voyage Chapelle des missions africaines Haguenau samedi 20 septembre 2025.

Chapelle des Missions : entre foi, art et voyage 20 et 21 septembre Chapelle des missions africaines Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Parcourez librement la chapelle catholique dédiée à l’Immaculée Conception, construite en 1927 par la Société des Missions Africaines, lors de la transformation du pénitencier pour jeunes garçons en école apostolique.

Vous y découvrirez de superbes vitraux signés Théophile Bohl, dont celui représentant saint Arbogast, patron des Missions Africaines.

Chapelle des missions africaines 1 rue des Missions-Africaines, 67500 Haguenau Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est http://www.ville-haguenau.fr La chapelle des Missions Africaines à Haguenau est intégrée dans le sanctuaire qui est construit à l’époque allemande pour la Knaben-Besserungs- und Erziehungsanstalt.

Ce sanctuaire comporte deux chapelles, afin de tenir compte de la présence de jeunes et d’éducateurs des deux confessions. La principale est vouée au culte catholique et la petite, accolée perpendiculairement, réservée aux protestants.

À partir de 1927, lorsque les Missions Africaines occupent les anciens locaux de la colonie agricole, cette église, placée sous le patronage de l’Immaculée Conception, est consacrée exclusivement à la confession catholique. Théophile Bohl réalisa plusieurs vitraux pour la chapelle, notamment en l’honneur de saint Arbogast, le patron des Missions Africaines.

Parcourez librement la chapelle catholique dédiée à l’Immaculée Conception, construite en 1927 par la Société des Missions Africaines, lors de la transformation du pénitencier pour jeunes garçons en …

© Jacques Varoqui