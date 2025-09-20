Chapelle des Paulines Chapelle des Paulines Tréguier

Chapelle des Paulines Chapelle des Paulines Tréguier samedi 20 septembre 2025.

Chapelle des Paulines

Chapelle des Paulines 1 Rue Poul Raoul Tréguier Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:30:00

fin : 2025-09-21 18:30:00

Date(s) :

2025-09-20

Poursuite de la découverte du travail de Guillaume Castel au trvers de l’exposition de photos retraçant son travail depuis les années 2000. .

Chapelle des Paulines 1 Rue Poul Raoul Tréguier 22220 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 92 30 19

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Chapelle des Paulines Tréguier a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de tourisme Bretagne Côte de Granit Rose