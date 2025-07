Chapelle des Pénitents les expos à voir Nant

Nant Aveyron

26 juillet 2025

19 août 2025

26 juillet au 19 août 2025

La Chapelle des Pénitents accueille deux expositions cet été 2025, n’hésitez pas à venir les découvrir !

Exposition peintures de Charlotte Michaelef-Finck du 26 juillet au 7 août 2025. Vernissage le 26 juillet à 18h

Exposition Sculptures de Marlène Alvernhe du 9 août au 19 août 2025. Vernissage le 9 août à 18h

Tous les jours 16h à 19h et le mardi jour de marché de 10h à 12h .

Mairie Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 10 19 38 02 nantnaturepatrimoine@gmail.com

English :

The Chapelle des Pénitents is hosting two exhibitions this summer 2025, so don’t hesitate to come and discover them!

German :

Die Chapelle des Pénitents beherbergt diesen Sommer 2025 zwei Ausstellungen. Zögern Sie nicht, sie zu besuchen und zu entdecken!

Italiano :

La Chapelle des Pénitents ospita due mostre quest’estate 2025, non perdetele!

Espanol :

La Chapelle des Pénitents acoge dos exposiciones este verano 2025, ¡no se las pierda!

