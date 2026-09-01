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Chapelle des Roses à Serruelles Serruelles

samedi 19 septembre 2026 · Serruelles

Chapelle des Roses à Serruelles Serruelles

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
10:00:00
Adresse
D130
Ville
18190 Serruelles
Département
Cher
Tarif
Gratuit

Serruelles

Chapelle des Roses à Serruelles

D130 Serruelles Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-19 10:00:00
fin : 2026-09-20 12:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Samedi après-midi et dimanche la journée profitez de visites comentées de ce charmant patrimoine religieux ouvert que très rarement. Une exposition «Peintures sculptures» présentera une sélection d’œuvres de plusieurs artistes locaux.
Des visites commentées seront proposées vous permettant de découvrir cette chapelle du XIe siècle qui possède neuf très beaux vitraux dont un relatant l’histoire de saint Ursin, et aussi un chemin de croix en terre cuite colorée. Elle est construite sur un site gallo-romain. L’exposition d’artistes locaux offrira un panorama des créations actuelles en peintures et sculptures contemporaines, explorant des thèmes variés. Des auteurs et autrices seront présents pour échanger avec le public.   .

D130 Serruelles 18190 Cher Centre-Val de Loire +33 6 31 39 65 84 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover this small religious heritage in the heart of the countryside, during the European Heritage Days. Take advantage of free guided tours on Saturday from 2pm to 6pm and on Sunday from 10am to 12pm and from 2pm to 6pm.

L’événement Chapelle des Roses à Serruelles Serruelles a été mis à jour le 2026-09-10 par OT LIGNIERES

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