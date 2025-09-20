Chapelle des templiers Journées européennes du patrimoine CRESSAC ST GENIS Coteaux-du-Blanzacais
CRESSAC ST GENIS 11 Route du temple Coteaux-du-Blanzacais Charente
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-20
2025-09-20 2025-09-21
Visites commentées de la Chapelle des Templiers et de ses célèbres peintures.
CRESSAC ST GENIS 11 Route du temple Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 84 38 80 patrimoine.blanzacais@gmail.com
English : Chapelle des templiers Journées européennes du patrimoine
Guided tours of the Templar Chapel and its famous paintings.
German : Chapelle des templiers Journées européennes du patrimoine
Kommentierte Besichtigungen der Templerkapelle und ihrer berühmten Gemälde.
Italiano : Chapelle des templiers Journées européennes du patrimoine
Visite guidate alla Chapelle des Templiers e ai suoi famosi dipinti.
Espanol : Chapelle des templiers Journées européennes du patrimoine
Visitas guiadas a la Chapelle des Templiers y a sus famosas pinturas.
