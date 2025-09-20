Chapelle des templiers Journées européennes du patrimoine CRESSAC ST GENIS Coteaux-du-Blanzacais

CRESSAC ST GENIS 11 Route du temple Coteaux-du-Blanzacais Charente

2025-09-20 2025-09-21

Visites commentées de la Chapelle des Templiers et de ses célèbres peintures.

CRESSAC ST GENIS 11 Route du temple Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 84 38 80 patrimoine.blanzacais@gmail.com

English : Chapelle des templiers Journées européennes du patrimoine

Guided tours of the Templar Chapel and its famous paintings.

German : Chapelle des templiers Journées européennes du patrimoine

Kommentierte Besichtigungen der Templerkapelle und ihrer berühmten Gemälde.

Italiano : Chapelle des templiers Journées européennes du patrimoine

Visite guidate alla Chapelle des Templiers e ai suoi famosi dipinti.

Espanol : Chapelle des templiers Journées européennes du patrimoine

Visitas guiadas a la Chapelle des Templiers y a sus famosas pinturas.

