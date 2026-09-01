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AGENDA · Coteaux-du-Blanzacais

Chapelle des templiers Journées européennes du patrimoine CRESSAC ST GENIS Coteaux-du-Blanzacais

samedi 19 septembre 2026 · CRESSAC ST GENIS · Coteaux-du-Blanzacais

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
CRESSAC ST GENIS
Adresse
11 Route du temple
Ville
16250 Coteaux-du-Blanzacais
Département
Charente
Tarif

Coteaux-du-Blanzacais

Chapelle des templiers Journées européennes du patrimoine

CRESSAC ST GENIS 11 Route du temple Coteaux-du-Blanzacais Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00

Date(s) :
2026-09-19

Visites commentées de la Chapelle des Templiers et de ses célèbres peintures. Venez découvrir aussi l’église de Blanzac à 1Km.
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CRESSAC ST GENIS 11 Route du temple Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 84 38 80  patrimoine.blanzacais@gmail.com

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English : Chapelle des templiers Journées européennes du patrimoine

Guided tours of the Templar Chapel and its famous paintings.

L’événement Chapelle des templiers Journées européennes du patrimoine Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Sud Charente

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