Chapelle des templiers Journées européennes du patrimoine CRESSAC ST GENIS Coteaux-du-Blanzacais
samedi 19 septembre 2026 · CRESSAC ST GENIS · Coteaux-du-Blanzacais
Informations pratiques
Coteaux-du-Blanzacais
Chapelle des templiers Journées européennes du patrimoine
CRESSAC ST GENIS 11 Route du temple Coteaux-du-Blanzacais Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 14:00:00
fin : 2026-09-20 17:00:00
Date(s) :
2026-09-19
Visites commentées de la Chapelle des Templiers et de ses célèbres peintures. Venez découvrir aussi l’église de Blanzac à 1Km.
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CRESSAC ST GENIS 11 Route du temple Coteaux-du-Blanzacais 16250 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 7 66 84 38 80 patrimoine.blanzacais@gmail.com
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English : Chapelle des templiers Journées européennes du patrimoine
Guided tours of the Templar Chapel and its famous paintings.
L’événement Chapelle des templiers Journées européennes du patrimoine Coteaux-du-Blanzacais a été mis à jour le 2026-08-31 par Office de tourisme du Sud Charente