Chapelle du Calvaire Chapelle du Calvaire Hérisson

Chapelle du Calvaire Dimanche 21 septembre, 10h00

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Visite commentée de la restauration de la chapelle.

Chapelle du Calvaire Rue du Calvaire 03190 Hérisson Hérisson 03190 Allier Auvergne-Rhône-Alpes Édifiée en 1639, la chapelle du Calvaire offre un vaste panorama surplombant le village de Hérisson. Elle a été sauvée de la ruine en 2002 grâce à des bénévoles, des artisans locaux, des donateurs et la Fondation du Patrimoine.

La charpente (forme de coque de bateau renversée), les portes, la toiture et la maison vigneronne ont été restaurées à l’identique.

Journées européennes du patrimoine 2025

Ministère de la Culture