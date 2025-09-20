Chapelle du lycée Saint-Marc Lycée Saint-Marc Lyon

Chapelle du lycée Saint-Marc Lycée Saint-Marc Lyon samedi 20 septembre 2025.

Chapelle du lycée Saint-Marc Samedi 20 septembre, 10h00 Lycée Saint-Marc Métropole de Lyon

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:30:00

La chapelle du lycée Saint-Marc, véritable témoignage de l’architecture néo-byzantine initiée par Pierre Bossan à la fin du XIX, ouvrira ses portes. Vous découvrirez le résultat de six mois de travail des restaurateurs de fresques qui ont remis à jour les décors originaux des absidioles qui avaient été recouvertes dans les années 1960. La journée se déroulera entre présentation du travail des restaurateurs et moments musciaux sur l’orgue Cavaillé-Coll (restauré en 2020) et la repetition publique du choeur du concert de l’Hostel Dieu.

Lycée Saint-Marc 10 rue Sainte Hélène 69002 Lyon Lyon 69002 Ainay Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes 0660618881 https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/chapelle-du-lycee-saint-marc-a-lyon/103297 La chapelle du lycée Saint-Marc a été édifiée sous la direction de Frédéric Giniez (équipe de Pierre Bossan, Fourvière) en 1867. De dimensions spectaculaires, mais invisible depuis la rue, elle fait l’objet de travaux de restauration depuis 20 ans qui remettent en lumière ce patrimoine unique. En 2025 les fresques d’origine ont été découvertes et présentent une iconographie superbe de détails et de couleurs, A découvrir lors de cette ouverture exceptionnelle où s’enchaineront présentation du travail de restauration et moments musicaux (orgue et choeur) Accès libre de 10h00 à 19h00.

La chapelle du lycée Saint-Marc, véritable témoignage de l’architecture néo-byzantine initiée par Pierre Bossan à la fin du XIX, ouvrira ses portes. Vous découvrirez le résultat de six mois de des de…

Drobert