Chapelle du Monastère de la Visitation JEP 2025 Troyes

Chapelle du Monastère de la Visitation JEP 2025 Troyes samedi 20 septembre 2025.

Chapelle du Monastère de la Visitation JEP 2025

Monastère de la Visitation Troyes Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 14:00:00

fin : 2025-09-21 16:00:00

Date(s) :

2025-09-20

.

Monastère de la Visitation Troyes 10000 Aube Grand Est +33 3 25 73 23 48

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Chapelle du Monastère de la Visitation JEP 2025 Troyes a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne