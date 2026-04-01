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Chapelle du Puy Grand Choeur d’hommes Beaumont

Chapelle du Puy Grand Choeur d’hommes Beaumont

Chapelle du Puy Grand Choeur d’hommes Beaumont samedi 25 avril 2026.

Adresse : 2 Route de Madranges

Ville : 19390 Beaumont

Département : Corrèze

Début : samedi 25 avril 2026

Fin : samedi 25 avril 2026

Heure de début : 15:30:00

Tarif :

Beaumont

Chapelle du Puy Grand Choeur d’hommes

2 Route de Madranges Beaumont Corrèze

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:30:00
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Chœur d’hommes Amistat Chant d’Occitanie –   .

2 Route de Madranges Beaumont 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   acpuygrand@gmail.com

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English : Chapelle du Puy Grand Choeur d’hommes

L’événement Chapelle du Puy Grand Choeur d’hommes Beaumont a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze

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