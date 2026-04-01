Chapelle du Puy Grand Choeur d’hommes Beaumont
Chapelle du Puy Grand Choeur d’hommes Beaumont samedi 25 avril 2026.
Beaumont
Chapelle du Puy Grand Choeur d’hommes
2 Route de Madranges Beaumont Corrèze
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 15:30:00
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Chœur d’hommes Amistat Chant d’Occitanie – .
2 Route de Madranges Beaumont 19390 Corrèze Nouvelle-Aquitaine acpuygrand@gmail.com
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English : Chapelle du Puy Grand Choeur d’hommes
L’événement Chapelle du Puy Grand Choeur d’hommes Beaumont a été mis à jour le 2026-04-15 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze