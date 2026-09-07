Chapelle du Trépas, Chapelle du Trépas, Jans

Informations pratiques

Chapelle du Trépas 19 et 20 septembre Chapelle du Trépas Loire-Atlantique

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La chapelle Saint-Dulien-et-Saint-Dulcien (XIII-XV-XXème siècle), située à la Trépas et édifiée à l’emplacement d’un édifice primitif dédié à saint Barthélemy. Les jumeaux Dulien et Dulcien seraient, d’après la légende, les évangélisateurs de Jans (compris alors dans la vaste forêt de Domnesche). Ces derniers « auraient remonté la rivière du Don en partant du lac Murin et s’étaient fixés sur les bords de la Cosne, en un asile devenu la chapelle précitée et où ils furent décapités pour leur fidélité au christianisme, tout comme saints Donatien et Rogatien de Nantes ».

Fontaine à proximité de la chapelle.

Chapelle du Trépas 6 Le Trépas 44170 Jans Jans 44170 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 51 43 73

visite libre samedi 15 et dimanche 16 septembre

©CCCD