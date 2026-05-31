Chapelle du XVe siècle et sculptures baroques en milieu rural, Chapelle Sainte-Barbe, Boler

Chapelle du XVe siècle et sculptures baroques en milieu rural 19 et 20 septembre Chapelle Sainte-Barbe Moselle

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

En accès libre pendant tout le week-end, cette chapelle offre un témoignage rare de l’art religieux et des traditions populaires en milieu rural mosellan.

Chapelle Sainte-Barbe Route d’Usselskirch, 57570 Breistroff-la-Grande Boler 57570 Moselle Grand Est 06 86 70 46 08 http://www.usselskirh.net https://www.facebook.com/groups/983563276220285 Boler est une ancienne commune du département de la Moselle, rattachée à Breistroff-la-Grande depuis 1810. La chapelle du hameau de Boler du XVe siècle est dédiée à sainte Barbe. Elle abrite des statues du XVIIIe siècle (1707), produites dans les ateliers Nicolas Greeff de Altwies au Luxembourg. Parking

En accès libre pendant tout le week-end, cette chapelle offre un témoignage rare de l’art religieux et des traditions populaires en milieu rural mosellan.

© C&P Usselskirch