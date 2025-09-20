Chapelle et butte Saint-Cassien CHAPELLE ET BUTTE DE SAINT CASSIEN Mandelieu-la-Napoule

Entrée libre

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:30:00

Visites commentées SAMEDI et DIMANCHE (10h-11h30 /14h-16h30, toutes les 30 minutes.

Venez apprécier l’histoire du lieu de l’Antiquité à nos jours et la découverte de la fresque de Saint Cassien du 17e siècle récemment restaurée.

Rens. 06 80 52 34 79. Ligne de bus : A, arrêt Saint-Cassien

CHAPELLE ET BUTTE DE SAINT CASSIEN 269, Avenue Francis Tonner 06150 Cannes Mandelieu-la-Napoule 06210 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur http://www.stcassien.com Lieu de pèlerinage cannois depuis le Moyen Age.

Visite commentée

