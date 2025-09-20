Chapelle funéraire Frédéric Viefville Chapelle funéraire Frédéric Viefville Chevresis-Monceau

Chapelle funéraire Frédéric Viefville Chapelle funéraire Frédéric Viefville Chevresis-Monceau samedi 20 septembre 2025.

Chapelle funéraire Frédéric Viefville 20 et 21 septembre Chapelle funéraire Frédéric Viefville Aisne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Dans le cimetière de Chevresis-Monceau se trouve la remarquable chapelle funéraire Frédéric Viefville. Réalisée à la fin du XIXe siècle dans le style néo-byzantin, cette chapelle a été érigée par Frédéric Viefville, notaire de Napoléon III, pour lui et sa famille. Ce lieu de recueillement est orné d’un dôme et d’une magnifique rosace. Il est aussi richement décoré grâce aux vitraux historiés sur lesquels sont d’ailleurs représentés les membres de la famille Viefville, ainsi que par des peintures murales.

Chapelle funéraire Frédéric Viefville Avenue Frédéric Viefville – 02270 Chevresis-Monceau Chevresis-Monceau 02270 Aisne Hauts-de-France 03 23 66 73 17 http://www.ccvo.fr Dans le cimetière de Chevresis-Monceau se trouve la remarquable chapelle funéraire Frédéric Viefville. Réalisée à la fin du XIXe siècle dans le style néo-byzantin, cette chapelle a été érigée par Frédéric Viefville, notaire de Napoléon III, pour lui et sa famille. Ce lieu de recueillement est orné d’un dôme et d’une magnifique rosace. Il est aussi richement décoré grâce aux vitraux historiés sur lesquels sont d’ailleurs représentés les membres de la famille Viefville, ainsi que par des peintures murales. Dans le cimetière

Dans le cimetière de Chevresis-Monceau se trouve la remarquable chapelle funéraire Frédéric Viefville. Réalisée à la fin du XIXe siècle dans le style néo-byzantin, cette chapelle a été érigée par de…

mairie de Chevresis-Monceau