Chapelle Notre-Dame-de-Jérusalem, dite Chapelle Cocteau Chapelle Notre-Dame-de-Jérusalem dite Chapelle Cocteau Fréjus

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

L’architecture et la décoration de la chapelle Notre-Dame-de-Jérusalem ont été conçues par Jean Cocteau l’année de sa mort, en 1963. La plus grande partie de l’iconographie du site illustre les thèmes de la Passion et la Résurrection du Christ. Néanmoins, Jean Cocteau y a intégré une symbolique parfois hermétique qui fait de Notre-Dame-de-Jérusalem une œuvre à l’interprétation complexe. Bien qu’achevés après le décès du poète, l’esthétique et le message de l’édifice restent fidèles au style graphique et à la démarche de l’artiste.

Chapelle Notre-Dame-de-Jérusalem dite Chapelle Cocteau Route de Cannes 83600 Fréjus Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 94 53 27 06 http://www.ville-frejus.fr Dernière oeuvre conçue par Jean Cocteau l’année de sa mort en 1963, la chapelle Notre-Dame-de-Jérusalem illustre les thèmes de la Passion et de la Résurection du Christ, auxquels s’ajoutent des références sur les Chevaliers de l’Ordre du Saint-Sepulcre. Achevé par ses amis entre 1963 et 1965, elle a été acquise par la Ville de Fréjus en 1989, restaurée et inscrite à l’Inventaire des Monuments Historiques. Par un sentier au coeur d’une pinède

