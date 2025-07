Chapelle Notre-Dame de la Pitié Fontevraud-l’Abbaye

Chapelle Notre-Dame de la Pitié Fontevraud-l’Abbaye samedi 20 septembre 2025.

Chapelle Notre-Dame de la Pitié

Rue de l’Hermitage Fontevraud-l’Abbaye Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20

La chapelle fut construite en 1579, pour remercier la Vierge d’avoir protégé l’abbaye de Fontevraud d’une épidémie de peste.

Elle devient propriété de la commune vers 1859. Elle sera restaurée et agrandie en 1871-1872 à l’initiative des fontevristes, en remerciement de les avoir été épargnés de l’invasion prussienne lors de la guerre de 1870. L’édifice possède un décor de style Seconde Renaissance.

(visite sous réserve)

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 20 au dimanche 21 septembre 2025 de 10h à 18h. .

Rue de l’Hermitage Fontevraud-l’Abbaye 49590 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 31

English :

The chapel was built in 1579, to thank the Virgin Mary for protecting Fontevraud Abbey from a plague epidemic.

German :

Die Kapelle wurde 1579 erbaut, um der Jungfrau Maria dafür zu danken, dass sie die Abtei von Fontevraud vor einer Pestepidemie geschützt hatte.

Italiano :

La cappella fu costruita nel 1579 per ringraziare la Vergine Maria di aver protetto l’Abbazia di Fontevraud da un’epidemia di peste.

Espanol :

La capilla se construyó en 1579 para agradecer a la Virgen María que protegiera a la abadía de Fontevraud de una epidemia de peste.

