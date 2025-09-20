Chapelle Notre-Dame-de-Pitié Cimetière du centre-ville Saint-Hilaire-de-Riez

Chapelle Notre-Dame-de-Pitié 20 et 21 septembre Cimetière du centre-ville Vendée

Visite guidée par un guide bénévole de la paroisse à 16h30. Rendez-vous au portail du cimetière du centre-ville.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

La construction de la chapelle fut longtemps attribuée à Marie de Beaucaire, baronne de Rié et fondatrice du port de Croix-de-Vie en 1610, pour le repos de l’âme de son époux. Les récentes restaurations ont révélé des vestiges gothiques attestant d’un édifice plus ancien, datant du XIVe ou XVe siècle.

Cimetière du centre-ville rue de l’égalité saint hilaire de riez Saint-Hilaire-de-Riez 85270 Vendée Pays de la Loire

Journées européennes du patrimoine 2025

Mairie de Saint-Hilaire-de-Riez