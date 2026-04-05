Chapelle Notre-Dame-des-vertus, LA FLECHE, La Flèche

Informations pratiques

Chapelle Notre-Dame-des-vertus 19 et 20 septembre LA FLECHE Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Le plus ancien sanctuaire de La Flèche Ve siècle-XIe siècle (porche roman). Edifice remanié au XVIIe siècle par les Jésuites du collège Henri le Grand puis au XIXe siècle.

Visites libres samedi de 10h à 17h30 et dimanche de 10h à 12h.

Visites commentées dimanche de 14h 30 à 17h30 : Présentation de l’architecture et des œuvres remarquables de Notre-Dame-des-vertus, tableaux boiseries.

Allée des Vertus (accès par Ave Rhin Danube)

LA FLECHE LA FLECHE La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire https://www.ville-lafleche.fr/ ACCUEIL JEP

Le plus ancien sanctuaire de La Flèche Ve siècle-XIe siècle (porche roman). Edifice remanié au XVIIe siècle par les Jésuites du collège Henri le Grand puis au XIXe siècle.

©MINISTERE DE LA CULTURE