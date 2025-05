Concert de musique classique – Chapelle Notre-Dame-du-Lys Paris, 25 mai 2025, Paris.

À l’occasion de cette première

collaboration artistique, nos deux formations unies par une même passion

et une même exigence, vous proposeront d’explorer un siècle de musique classique et romantique à travers les œuvres de trois compositeurs emblématiques d’outre-Rhin.

Pour ce nouveau programme, nous donnerons d’abord la Messe n°2 en sol majeur de Franz Schubert (1797-1828),

dont les mélodies expressives reflètent la spiritualité et la

sensibilité du compositeur et instaurent une atmosphère de dévotion

solennelle et lyrique.

D’aucuns entendent dans cette messe des échos de l’œuvre de Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791). Vous pourrez en juger vous-même grâce à deux pièces intemporelles, Laudate Dominum et Ave verum Corpus, parfaits exemples du génie mélodique du natif de Salzbourg.

Nous vous proposerons enfin deux pièces de Josef Rheinberger (1839-1901), un compositeur moins connu mais non moins talentueux que ses augustes aînés. La musique descriptive d’Abendlied (pour chœur a cappella) et du Stabat Mater, fortement

inspirée par les textes sacrés, mêle harmonies riches et mélodies

poignantes, créant une atmosphère de contemplation et de recueillement.

Le lundi 26 mai 2025

de à

Le dimanche 25 mai 2025

de à

payant

Sur place :

tarif normal : 20 euros

tarif réduit : 15 euros

En prévente :

tarif normal : 16 euros

tarif réduit : 11 euros

Tout public.

Chapelle Notre-Dame-du-Lys 7 rue Blomet 75015 Paris

https://www.ensemble-largentiere.fr/ ensemblelargentiere@gmail.com https://www.facebook.com/ensemblelargentiere/ https://www.facebook.com/ensemblelargentiere/

L’Ensemble vocal Largentière et l’Orchestre des Hespérides vous donnent rendez-vous les dimanche 25 et lundi 26 mai à Paris pour 2 concerts de musique sacrée pour soprano solo, chœur et orchestre.